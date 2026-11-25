Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет полным ходом
Работы по восстановлению Крымского моста, поврежденного в результате атак ВСУ, идут полным ходом. Все необходимые проектные решения уже разработаны, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Мы идем полным ходом, у нас разработаны все проектные решения, [готовятся] материалы, собраны строители. Все идет нормально», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Ранее министр транспорта РФ Дмитрий Ядров заявил, что называть сроки восстановления автомобильной части моста пока преждевременно. Специалисты продолжают обследование объекта. По его итогам рабочая группа под руководством Хуснуллина определит дальнейшие шаги. Для перевозки пассажиров организованы альтернативные маршруты.
22 ноября Хуснуллин сообщил, что власти определили этапы восстановления Крымского моста. За два дня до этого вице-премьер говорил, что рассматриваются два варианта ремонта объекта, не уточняя их содержание.
21 ноября вице-премьер Андрей Никитин объявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Крымский мост подвергся серии атак ВСУ в середине ноября. В результате были повреждены конструкции транспортного перехода, движение по нему временно приостанавливалось. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.