24 ноября глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артем Здунов по итогам результатов всероссийского мониторинга доступности объектов транспортной инфраструктуры для пассажиров с детьми заявил, что аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, а также другая транспортная инфраструктура в России изначально проектировалась не с расчетом на многодетные семьи. Критерии, которые бы учитывали потребности семей с детьми, по итогам мониторинга оказались выполнены менее чем наполовину – 43%, отметил он. Полного соответствия всем критериям не обнаружили ни у одного объекта, добавил Здунов.