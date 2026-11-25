Минтранс поддержал бесплатный проезд многодетных семей по платным трассам
Минтранс выступает за предоставление многодетным семьям права бесплатно пользоваться платными автомобильными дорогами не реже одного раза в год. Об этом заявил министр транспорта Дмитрий Ядров в Госдуме.
По его словам, министерство намерено продвигать эту инициативу для ее реализации.
Ядров также отметил положительный эффект от действующих скидок на проезд по трассам «Автодора». Министр уточнил, что летом скидкой в 15% воспользовались 11 000 многодетных семей.
24 ноября глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артем Здунов по итогам результатов всероссийского мониторинга доступности объектов транспортной инфраструктуры для пассажиров с детьми заявил, что аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, а также другая транспортная инфраструктура в России изначально проектировалась не с расчетом на многодетные семьи. Критерии, которые бы учитывали потребности семей с детьми, по итогам мониторинга оказались выполнены менее чем наполовину – 43%, отметил он. Полного соответствия всем критериям не обнаружили ни у одного объекта, добавил Здунов.
10 июня в Минпромторге в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что с января по июнь 2026 г. по льготной подпрограмме ведомства для семей с двумя и более детьми «Семейный автомобиль» было продано более 7000 автомобилей. Объем предоставленных скидок превысил 1 млрд руб. Минпромторг запустил подпрограмму «Семейный автомобиль» в мае 2025 г. Она предоставляет семьям с двумя и более детьми скидку в 10% от стоимости автомобиля.