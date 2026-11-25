Володин возмутился ростом цен на жилье
Продажи жилья в России падают, а цены растут – это противоречит логике рынка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.
«У нас получается: продажи снижаются, а цены на жилье растут. Вот вам это что, рынок? Рынок – это когда стоимость снижается в случае, если спроса нет. А так получается – продажи снижаются, а стоимость растет. В итоге что будет? Банкротство», – сказал он.
Володин считает, что раз упал спрос на жилье, то и стоимость должна снижаться. По его словам, «в ряде регионов это происходит, а в ряде других регионов стоимость начинают поднимать». Спикер нижней палаты предложил профильным ведомствам провести откровенный и профессиональный разговор по этому вопросу.
«Ведомости» писали 18 ноября, что спрос на новостройки в городах-миллионниках упал на 15% в январе – октябре 2026 г. В 16 городах-миллионниках и Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов в новостройках. Сокращение числа сделок на первичке эксперты объяснили замедлением роста доходов населения и недоступной ипотекой.
24 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России сдадут около 100 кв. км жилья в 2026 г. Он отметил, что ввод жилья в этом году будет «несколько ниже».