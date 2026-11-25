«У нас получается: продажи снижаются, а цены на жилье растут. Вот вам это что, рынок? Рынок – это когда стоимость снижается в случае, если спроса нет. А так получается – продажи снижаются, а стоимость растет. В итоге что будет? Банкротство», – сказал он.