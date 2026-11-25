Кремль готовится к визиту Пашиняна в Москву
Кремль ведет подготовку к визиту в Москву премьер-министра Армении Николы Пашинян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он [визит] был ранее согласован. Мы объявим дополнительно [дату]», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
В середине ноября Пашинян заявил, что приедет на переговоры в Россию 3, 11 и 22 декабря. Премьер выразил надежду, что дружественная атмосфера в отношениях с РФ сохранится.
По данным News.am, Пашинян заявлял, что Армения не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС. По его словам, главной политической целью страны остается создание альтернативы для граждан Армении.
Последняя встреча Пашиняна и президента России Владимира Путина состоялась 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке.