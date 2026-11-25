21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на российский сухогруз «Спарта II», следовавший в Калининград через Финский залив. Никто из членов экипажа не пострадал. 24 ноября аварийно-спасательное судно «Мурман» Морспасслужбы отбуксировало сухогруз из Финского залива на якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга.