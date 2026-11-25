На сухогрузе «Спарта II» ликвидировали открытое горение
Открытое горение на сухогрузе «Спарта II», атакованном беспилотником 21 ноября в Финском заливе, ликвидировано. Специалисты оценивают состояние судна, чтобы определить возможность его швартовки у причала, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров, передает ТАСС.
По его словам, к работам привлекли более 40 специалистов Морспасслужбы России и задействовали три аварийно-спасательных судна.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на российский сухогруз «Спарта II», следовавший в Калининград через Финский залив. Никто из членов экипажа не пострадал. 24 ноября аварийно-спасательное судно «Мурман» Морспасслужбы отбуксировало сухогруз из Финского залива на якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга.
23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев для предотвращения новых атак. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg взял на себя ответственность за атаку.
25 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что республика не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для нанесения ударов по России.