Предельный тариф в пересчете на годовые расходы типичного домохозяйства увеличится до 2166 фунтов стерлингов ($2833). Повышение станет самым значительным с октября 2022 г. При этом тариф на газ вырастет на 38% по сравнению с предыдущим тарифом и достигнет рекордного уровня. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, годовые расходы типичного британского домохозяйства на энергию будут превышать 2000 фунтов ($2163) стерлингов на протяжении всего 2027 г. При очередном пересмотре тарифов в апреле ожидается их снижение лишь на 1%.