Цены на энергию в Великобритании вырастут на 26% из-за войны в Иране
Цены на газ и электроэнергию для населения Великобритании с 2027 г. вырастут на 26% из-за войны в Иране, которая привела к резкому повышению оптовых цен на энергоносители. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на британского энергорегулятора Ofgem.
Предельный тариф в пересчете на годовые расходы типичного домохозяйства увеличится до 2166 фунтов стерлингов ($2833). Повышение станет самым значительным с октября 2022 г. При этом тариф на газ вырастет на 38% по сравнению с предыдущим тарифом и достигнет рекордного уровня. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, годовые расходы типичного британского домохозяйства на энергию будут превышать 2000 фунтов ($2163) стерлингов на протяжении всего 2027 г. При очередном пересмотре тарифов в апреле ожидается их снижение лишь на 1%.
Как отмечает Bloomberg, дополнительное давление на цены оказывает увеличение спроса на энергоносители в зимний период. С начала войны между США и Ираном стоимость британских газовых фьючерсов и контрактов на поставку электроэнергии выросла более чем вдвое.
Рост стоимости энергоносителей уже привел к ускорению инфляции в Великобритании до 3,6% – максимального уровня за год. Аналитики Bloomberg Economics ожидают дальнейшего усиления инфляционного давления. На фоне энергетического кризиса многие британские семьи уже испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов. Во II квартале 2026 г. задолженность домохозяйств за газ и электроэнергию достигла рекордных 5 млрд фунтов стерлингов ($6,53 млрд), почти удвоившись за три года.
В начале ноября Bloomberg писал, что в октябре Великобритания потратила более 561 млн фунтов стерлингов ($753 млн) на балансировку энергосистемы.
24 октября спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что сокращение выработки электроэнергии на фоне стремительно растущего миграционного притока – предвестники цивилизационного коллапса Великобритании.