Дмитриев связал крах Британии с низкой генерацией энергии и мигрантами
Сокращение выработки электроэнергии на фоне стремительно растущего миграционного притока – предвестники цивилизационного коллапса Великобритании. Об этом в соцсети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
«Чтобы яснее представить крах Великобритании, нужно также наложить на эту картину стремительно растущий миграционный приток. Меньше выработки электроэнергии и больше мигрантов – как предвестники цивилизационного коллапса», – написал Дмитриев, таким образом прокомментировав диаграмму, опубликованную другим пользователем. Согласно графику, Великобритания сейчас генерирует меньше электричества на человека, чем в 1970-х гг.
Дмитриев прогнозировал, что топливный кризис в Европе будет только нарастать. Он отметил, что европейский бизнес несет высокие затраты на энергоснабжение, а сам кризис связан с курсом Евросоюза на отказ от российских энергоресурсов.