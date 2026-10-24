Дмитриев связал крах Британии с низкой генерацией энергии и мигрантами

«Чтобы яснее представить крах Великобритании, нужно также наложить на эту картину стремительно растущий миграционный приток. Меньше выработки электроэнергии и больше мигрантов – как предвестники цивилизационного коллапса», – написал Дмитриев, таким образом прокомментировав диаграмму, опубликованную другим пользователем. Согласно графику, Великобритания сейчас генерирует меньше электричества на человека, чем в 1970-х гг.