Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев связал крах Британии с низкой генерацией энергии и мигрантами

Ася Султанова

Сокращение выработки электроэнергии на фоне стремительно растущего миграционного притока – предвестники цивилизационного коллапса Великобритании. Об этом в соцсети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Чтобы яснее представить крах Великобритании, нужно также наложить на эту картину стремительно растущий миграционный приток. Меньше выработки электроэнергии и больше мигрантов – как предвестники цивилизационного коллапса», – написал Дмитриев, таким образом прокомментировав диаграмму, опубликованную другим пользователем. Согласно графику, Великобритания сейчас генерирует меньше электричества на человека, чем в 1970-х гг.

Дмитриев прогнозировал, что топливный кризис в Европе будет только нарастать. Он отметил, что европейский бизнес несет высокие затраты на энергоснабжение, а сам кризис связан с курсом Евросоюза на отказ от российских энергоресурсов.

Спецпредставитель президента, комментируя ситуацию во Франции, где прошли массовые протесты старшеклассников, назвал основные проблемы Запада. По его мнению, это миграция, энергетические промахи, милитаризм, поляризация и самоуничтожение под влиянием идеологии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте