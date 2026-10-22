Дмитриев спрогнозировал дальнейшее усиление топливного кризиса в Европе
Топливный кризис в Европе будет усиливаться. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он отметил, европейский бизнес сталкивается с высокими затратами на энергоснабжение. По его словам, топливный кризис связан с курсом Евросоюза на отказ от российских энергоресурсов.
По данным Евростата, в сентябре цены на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Евросоюзе выросли на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены растут третий месяц подряд. В июле они увеличились на 16,9%, а в августе – на 23,8%. В сентябре наибольший годовой рост цен зафиксирован в Болгарии (42,2%), Эстонии (40,6%) и Литве (40,2%). Показатель составил выше 30% в еще 12 странах ЕС. Стоимость бензина выросла на 6,7% в сравнении с августом, а дизеля – на 5,9%. С повышением цен столкнулись 26 стран Евросоюза.
20 октября цена на природный газ в Европе впервые с декабря 2022 г. превысила 90 евро. Хранилища газа в регионе сейчас заполнены примерно на 75%, что является самым низким показателем за сезон за всю историю наблюдений начиная с 2009 г. Еще более острая ситуация в Германии, где уровень заполнения составляет чуть более 61%.
19 октября Еврокомиссия не поддержала предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине. Представитель ЕК Паула Пинью отметила, что на саммите Евросоюза (ЕС) 15–16 октября участники выразили разочарование решением США смягчить ограничения против России и начать закупки российского дизельного топлива. Пинью подчеркнула, что ЕК по-прежнему выступает за согласованные санкционные меры со стороны ЕС и США.