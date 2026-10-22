Дмитриев спрогнозировал дальнейшее усиление топливного кризиса в Европе

По данным Евростата, в сентябре цены на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Евросоюзе выросли на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены растут третий месяц подряд. В июле они увеличились на 16,9%, а в августе – на 23,8%. В сентябре наибольший годовой рост цен зафиксирован в Болгарии (42,2%), Эстонии (40,6%) и Литве (40,2%). Показатель составил выше 30% в еще 12 странах ЕС. Стоимость бензина выросла на 6,7% в сравнении с августом, а дизеля – на 5,9%. С повышением цен столкнулись 26 стран Евросоюза.