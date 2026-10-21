Цены на топливо в ЕС в сентябре выросли на 31,4%

20 октября цена на природный газ в Европе впервые с декабря 2022 г. превысила 90 евро. Хранилища газа в регионе сейчас заполнены примерно на 75%, что является самым низким показателем за сезон за всю историю наблюдений начиная с 2009 г. Ситуация еще более остра в Германии, где уровень заполнения составляет чуть более 61%.