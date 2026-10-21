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Цены на топливо в ЕС в сентябре выросли на 31,4%

Наталья Захарова
dpa/picture-alliance / ТАСС
dpa/picture-alliance / ТАСС

В сентябре цены на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Евросоюзе выросли на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные опубликованы на сайте Евростата, передает ТАСС.

Цены растут третий месяц подряд. В июле они увеличились на 16,9%, а в августе – на 23,8%. В сентябре наибольший годовой рост цен зафиксирован в Болгарии (42,2%), Эстонии (40,6%) и Литве (40,2%). В показатель составил выше 30% в еще 12 странах ЕС.

Стоимость бензина выросла на 6,7% в сравнении с августом, а дизеля – на 5,9%. С повышением цен столкнулись 26 стран Евросоюза.

20 октября цена на природный газ в Европе впервые с декабря 2022 г. превысила 90 евро. Хранилища газа в регионе сейчас заполнены примерно на 75%, что является самым низким показателем за сезон за всю историю наблюдений начиная с 2009 г. Ситуация еще более остра в Германии, где уровень заполнения составляет чуть более 61%.

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