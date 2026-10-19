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Еврокомиссия отвергла предложение США о закупках российского газа

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Еврокомиссия (ЕК) не поддержала предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине. Об этом на брифинге сообщила представитель ЕК Паула Пинью.

«Председатель [Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен ранее прямо заявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения конфликта», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Представитель ЕК также отметила, что на саммите Евросоюза (ЕС) 15–16 октября участники выразили разочарование решением США смягчить ограничения против России и начать закупки российского дизельного топлива. Пинью подчеркнула, что ЕК по-прежнему выступает за согласованные санкционные меры со стороны ЕС и США. По ее словам, такие ограничения должны побудить РФ согласиться на прекращение боевых действий на условиях Киева.

17 октября газета The New York Times сообщила о том, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу со своими украинскими и европейскими партнерами.

2 октября Пинью заявила, что стоимость газа в ЕС увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились. 8 сентября Bloomberg писал, что цены на природный газ в Европе достигли максимума с января 2023 г. 

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