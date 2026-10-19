Еврокомиссия отвергла предложение США о закупках российского газа

Представитель ЕК также отметила, что на саммите Евросоюза (ЕС) 15–16 октября участники выразили разочарование решением США смягчить ограничения против России и начать закупки российского дизельного топлива. Пинью подчеркнула, что ЕК по-прежнему выступает за согласованные санкционные меры со стороны ЕС и США. По ее словам, такие ограничения должны побудить РФ согласиться на прекращение боевых действий на условиях Киева.