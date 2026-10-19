Зачем Трамп приостановил действие закона о санкциях против России

Согласно этому закону, принятому в ночь на 17 сентября, предусмотрен инструмент так называемых исключений (waiver), который позволяет президенту принимать решение о применении вышеуказанных мер в каждом конкретном случае. Им и воспользовался Трамп 16 октября (он был обязан принять первые меры по выполнению нового закона к 18 октября). В тот день он подписал исполнительный указ, в соответствии с которым «санкции Грэма» приостанавливаются, так как это соответствует национальным интересам США. Это произошло через неделю после того, как 9 октября Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал «дизельную сделку» с Россией. Он упомянул тогда «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива, еще 500 000 т в течение ноября, а потом еще 1 млн т. В соответствии с разделом 4(d) указа, данные исключения вводятся на бессрочной основе. Мораторий на вступление закона в силу начал действовать немедленно в момент подписания (16 октября 2026 г.) и юридически сохраняется до тех пор, пока президент США или госсекретарь не аннулируют данные исключения специальным распоряжением, объяснила партнер компании «Комплаенс рус» Юлия Елисеева. При этом она объяснила, что «закон Грэма» остается частью кодифицированного законодательства США, а полномочия по введению тарифов до и блокировок остаются у Белого дома в качестве «законсервированного» инструмента, который может быть активирован в любой момент.