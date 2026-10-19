Зачем Трамп приостановил действие закона о санкциях против России

Зачем Трамп приостановил действие закона о санкциях против РоссииОн ждет промежуточных выборов
Решение ослабить санкции против российского энергетического сектора – очень хорошее для США и мира в целом, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в своей летней резиденции Мар-а-Лаго в ночь на 18 октября. Речь идет об ограничениях, предусмотренных законом покойного сенатора Линдси Грэма. Среди них были ужесточение уже существующего санкционного режима, возможность введения вторичных пошлин со ставкой до 100% для пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Документ также разрешал вводить 500%-ные пошлины на российский импорт в США и расширял санкции против Ирана.
Согласно этому закону, принятому в ночь на 17 сентября, предусмотрен инструмент так называемых исключений (waiver), который позволяет президенту принимать решение о применении вышеуказанных мер в каждом конкретном случае. Им и воспользовался Трамп 16 октября (он был обязан принять первые меры по выполнению нового закона к 18 октября). В тот день он подписал исполнительный указ, в соответствии с которым «санкции Грэма» приостанавливаются, так как это соответствует национальным интересам США. Это произошло через неделю после того, как 9 октября Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал «дизельную сделку» с Россией. Он упомянул тогда «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива, еще 500 000 т в течение ноября, а потом еще 1 млн т. В соответствии с разделом 4(d) указа, данные исключения вводятся на бессрочной основе. Мораторий на вступление закона в силу начал действовать немедленно в момент подписания (16 октября 2026 г.) и юридически сохраняется до тех пор, пока президент США или госсекретарь не аннулируют данные исключения специальным распоряжением, объяснила партнер компании «Комплаенс рус» Юлия Елисеева. При этом она объяснила, что «закон Грэма» остается частью кодифицированного законодательства США, а полномочия по введению тарифов до и блокировок остаются у Белого дома в качестве «законсервированного» инструмента, который может быть активирован в любой момент.
Часть американских парламентариев – не только демократы, но и некоторые республиканцы – раскритиковали решение президента. Например, сенатор-республиканец Том Тиллис назвал его «безответственным», конгрессмен-республиканец Дон Бэкон обвинил Трампа в «продлении» боевых действий. Среди демократов жестче всего высказался соавтор «закона Грэма» сенатор Ричард Блюменталь, назвавший действие Трампа «жестоким и трусливым решением».
Противники сделки в США, утверждающие о ее незаконности, сталкиваются с двумя решениями, которые практически дезавуируют их аргумент. Во-первых, как указано выше, Трамп использовал инструмент исключений, предусмотренный в самом «законе Грэма». Во-вторых, указ № 14066, на основе которого был принят закон 2022 г. о прекращении импорта российской нефти, допускает выдачу минфином США лицензий на осуществление транзакций. Такая лицензия была опубликована ведомством 9 октября, через несколько часов после анонса «дизельной сделки».
На этот случай конгрессмены-республиканцы Брайан Фицпатрик и Бэкон собираются внести «законопроект о мире через силу имени Рональда Рейгана» против импорта российских энергоресурсов. Но даже если такой законопроект пройдет обе палаты, то Трамп может его ветировать, а преодоление вето в нынешних условиях крайне маловероятно.
На этом фоне 17 октября газета The New York Times также сообщила о том, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу со своими украинскими и европейскими партнерами.
Елисеева отметила, что указом Трампа от 16 октября заморожены только те санкции и ограничения, которые указаны в «законе Грэма», а остальные, введенные в президентство Барака Обамы (2009–2017), первого срока Трампа (2017–2021) и правление Джо Байдена (2021–2025) продолжают действовать. Поэтому если администрация захочет, то сможет ввести новые ограничения против России по старым, но действующим законам. Что касается генлицензии по дизтопливу, то это не отмена санкций, а их временное ослабление. Как только генлицензия перестанет быть выгодной, то ее быстро отменят. «Так уже было по Ирану. Генеральная лицензия от 21 июня 2026 г., разрешавшая операции с иранской нефтью и нефтепродуктами, была досрочно отозвана минфином США 7 июля 2026 г. в связи с резким изменением внешнеполитического курса», – сказала Елисеева.
Своими нынешними решениями Трамп пытается стабилизировать цены на энергоресурсы к промежуточным выборам [пройдут 3 ноября], на которых традиционно президентская партия терпит поражение, подчеркнул научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Поэтому, подчеркнул он, убедиться в долгосрочности нынешнего трамповского подхода к российской энергетике можно будет только после 3 ноября.