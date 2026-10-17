Как зарубежные СМИ оценили решение Трампа не вводить «санкции Грэма»

«Трамп решил не вводить новые санкции против России, предусмотренные масштабным законом, принятым конгрессом в сентябре. В указе, опубликованном 16 октября, Трамп сослался на исключение из закона, которое дает ему широкие полномочия не вводить новые экономические санкции против Москвы из-за ее действий в Украине, если он сочтет это отвечающим национальным интересам. В указе не объясняется, почему Трамп решил не вводить в действие подписанный им закон. Это решение было принято на фоне ухудшения отношений с Украиной, а также в связи с тем, что администрация отменила санкции в отношении российского дизельного топлива в попытке сдержать рост цен на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце».