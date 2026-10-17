Как зарубежные СМИ оценили решение Трампа не вводить «санкции Грэма»Пресса связывает решение президента США с дизельной сделкой с РФ и обострением отношений Вашингтона с Киевом
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает действие ряда мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов) против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте Белого дома. Трамп распорядился не применять пошлины, предусмотренные статьями 112 и 113 закона. Среди них – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций. Американский лидер представил конгрессу удостоверение о том, что такой отказ сейчас отвечает национальным интересам США.
Как на это отреагировали мировые СМИ – в подборке «Ведомостей».
«За несколько недель до промежуточных выборов в США, где республиканцы борются за сохранение контроля над обеими палатами конгресса, санкции против России могли бы спровоцировать дальнейший рост цен на нефть на фоне растущих расходов американцев, которые аналитики во многом связывают с американо-израильской войной против Ирана.
«Очередная капитуляция Трампа перед президентом России Владимиром Путиным снова предает наших украинских партнеров и противоречит четким намерениям конгресса, направленным на наказание России за украинский конфликт», – заявил член палаты представителей Дон Бейер».
«Это дает президенту инструменты, которые он может использовать, если пожелает, чтобы закончить конфликт посредством экономических санкций. Так что это зависит от него, хочет ли он использовать это или хочет использовать что-то другое, но я думаю, что цель этого – снизить цены на бензин и в конечном итоге закончить конфликт. А когда конфликт закончится, цены на бензин упадут», – сказала сестра покойного сенатора Дарлин Грэм во время дебатов в Колумбии.
«Эти шаги знаменуют разворот для Соединенных Штатов, которые годами вводили жесткие ограничения на российскую нефть и газ – и призывали другие страны последовать их примеру – чтобы не позволить Путину использовать энергетические богатства страны для финансирования украинского конфликта. Но поскольку цены на нефть остаются высокими после скачка из-за войны с Ираном, Трамп все больше обращает внимание на Россию и Украину, утверждая, что украинский конфликт подтолкнул вверх цены на энергоносители».
«Отмена пошлин рискует вызвать новое противодействие со стороны членов конгресса, включая многих республиканцев, которые были возмущены решением по российскому дизелю. Двухпартийная группа сенаторов подписала на этой неделе письмо с требованием к Трампу отменить сделку с Путиным и обеспечить соблюдение положений закона Грэма».
«Президент Трамп подписал указ об отмене масштабных новых пошлин и санкций против России – через неделю после объявления о соглашении с Москвой об увеличении поставок российского дизельного топлива. Член Палаты представителей от Техаса, республиканец Майкл Маккол, заявил, что понимает "желание снизить цены на дизельное топливо", но обеспокоен тем, что отмена санкций в отношении российской нефти фактически поддержит финансирование российских военных действий».
«Решение об отмене санкций против России было принято через неделю после того, как Трамп заявил, что США согласились закупать дизельное топливо у России, чтобы попытаться снизить мировые цены на энергоносители, несмотря на то, что это потенциально может навредить Украине в ее конфликте с Россией. В преддверии промежуточных выборов в США санкции против России могли привести к еще большему росту цен на нефть, в то время как американцы уже столкнулись с увеличением расходов, в основном из-за американо-израильской войны с Ираном, отмечают аналитики».
«Трамп решил не вводить новые санкции против России, предусмотренные масштабным законом, принятым конгрессом в сентябре. В указе, опубликованном 16 октября, Трамп сослался на исключение из закона, которое дает ему широкие полномочия не вводить новые экономические санкции против Москвы из-за ее действий в Украине, если он сочтет это отвечающим национальным интересам. В указе не объясняется, почему Трамп решил не вводить в действие подписанный им закон. Это решение было принято на фоне ухудшения отношений с Украиной, а также в связи с тем, что администрация отменила санкции в отношении российского дизельного топлива в попытке сдержать рост цен на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце».