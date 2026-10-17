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Дмитриев назвал историческим решение Трампа по закону о санкциях против России

Елена Вострикова

Приостановка администрацией президента США Дональда Трампа действия ряда мер, предусмотренных законом об ужесточении санкций против России и Ирана, стала важным моментом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя подписанный главой Белого дома указ.

«Приостановка действия закона Грэма администрацией президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дмитриева, предусмотренные законом меры могли полностью остановить экономическое взаимодействие России и США, а также нанести серьезный ущерб американской экономике и мировым рынкам. Дмитриев заявил, что экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и может стать основой для укрепления доверия. Он подчеркнул, что вместо санкций и конфронтации речь идет о диалоге, взаимовыгодном сотрудничестве и совместной ответственности за глобальную стабильность.

До этого стало известно, что Трамп распорядился не применять ряд мер, предусмотренных законом умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов). Речь идет об отказе от введения 500%-ных пошлин на российские товары. Указ был подписан 16 октября.

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