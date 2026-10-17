По словам Дмитриева, предусмотренные законом меры могли полностью остановить экономическое взаимодействие России и США, а также нанести серьезный ущерб американской экономике и мировым рынкам. Дмитриев заявил, что экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и может стать основой для укрепления доверия. Он подчеркнул, что вместо санкций и конфронтации речь идет о диалоге, взаимовыгодном сотрудничестве и совместной ответственности за глобальную стабильность.