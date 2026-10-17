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Трамп распорядился не применять часть «санкций Грэма» против России

Американский лидер считает, что это решение отвечает национальным интересам США
Елена Вострикова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд мер, предусмотренных законом о так называемых «санкциях Грэма» против России и Ирана. В частности, речь идет об отказе от введения 500%-ных пошлин на российские товары. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

«Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэма», – говорится в документе.

Уточняется, что американский лидер представил конгрессу удостоверение, что выдача такого отказа в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Трамп распорядился не применять пошлины, предусмотренные статьями 112 и 113 закона. В их числе – дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на продукцию стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также государств, которые, по версии Вашингтона, наиболее активно содействуют обходу нефтяных санкций.

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Исключения будут действовать до тех пор, пока президент США или госсекретарь после предусмотренных консультаций не сочтут необходимым принять дополнительные меры.

18 сентября Трамп подписал принятый конгрессом закон о «санкциях Грэма» против России. Документ предусматривал ужесточение ограничений в отношении высшего российского политического и военного руководства, а также государственных компаний. 17 сентября конгресс США одобрил законопроект 262 голосами против 159. В тот же день гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявлял «Ведомостям», что принятие документа не создаст принципиально новой реальности для России. По его словам, значительная часть предусмотренных законом мер уже применялась ранее, а положения о вторичных пошлинах оставляют президенту США широкую свободу в вопросе их исполнения.

9 октября в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставках большого объема российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива, включая импорт в США. Документ будет действовать до 7 апреля 2027 г.

10 октября кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 000 т топлива.

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