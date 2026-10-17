Трамп распорядился не применять часть «санкций Грэма» против России

18 сентября Трамп подписал принятый конгрессом закон о «санкциях Грэма» против России. Документ предусматривал ужесточение ограничений в отношении высшего российского политического и военного руководства, а также государственных компаний. 17 сентября конгресс США одобрил законопроект 262 голосами против 159. В тот же день гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявлял «Ведомостям», что принятие документа не создаст принципиально новой реальности для России. По его словам, значительная часть предусмотренных законом мер уже применялась ранее, а положения о вторичных пошлинах оставляют президенту США широкую свободу в вопросе их исполнения.