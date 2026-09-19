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Трамп подписал закон о «санкциях Грэма» против России

Он дает президенту США право вводить новые ограничения против покупателей российских энергоносителей
Сергей Пахомов
Brendan Smialowski / AFP
Brendan Smialowski / AFP

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. Об этом Белый дом сообщил на своем сайте.

«Президент подписал закон о санкциях Линдси О. Грэма против России и Ирана 2026 г., который разрешает и расширяет законодательные санкции, тарифы и запреты», – говорится в заявлении. Кроме того, закон продлевает действующие рестрикции против Тегерана.

17 сентября конгресс США одобрил законопроект о масштабных санкциях против России. За него проголосовали 262 парламентария, против – 159. В поддержку документа высказались десятки демократов. 

В тот же день гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что «санкции Грэма» в случае подписания Трампом не создадут принципиально новой реальности для РФ. По словам эксперта, практически все, что указано в новом документе, или уже введено, или вводилось и без нового закона. Он отметил, что в части документа, посвященной вторичным пошлинам, Трамп при желании может либо исполнять закон минимально, либо вообще не использовать.

7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. Сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать кризис на Украине. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США из-за удорожания топлива.

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