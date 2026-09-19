Трамп подписал закон о «санкциях Грэма» против России

Трамп подписал закон о «санкциях Грэма» против РоссииОн дает президенту США право вводить новые ограничения против покупателей российских энергоносителей
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. Об этом Белый дом сообщил на своем сайте.
«Президент подписал закон о санкциях Линдси О. Грэма против России и Ирана 2026 г., который разрешает и расширяет законодательные санкции, тарифы и запреты», – говорится в заявлении. Кроме того, закон продлевает действующие рестрикции против Тегерана.
17 сентября конгресс США одобрил законопроект о масштабных санкциях против России. За него проголосовали 262 парламентария, против – 159. В поддержку документа высказались десятки демократов.
В тот же день гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что «санкции Грэма» в случае подписания Трампом не создадут принципиально новой реальности для РФ. По словам эксперта, практически все, что указано в новом документе, или уже введено, или вводилось и без нового закона. Он отметил, что в части документа, посвященной вторичным пошлинам, Трамп при желании может либо исполнять закон минимально, либо вообще не использовать.
7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. Сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать кризис на Украине. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США из-за удорожания топлива.