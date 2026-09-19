Трамп подписал закон о «санкциях Грэма» против России

В тот же день гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что «санкции Грэма» в случае подписания Трампом не создадут принципиально новой реальности для РФ. По словам эксперта, практически все, что указано в новом документе, или уже введено, или вводилось и без нового закона. Он отметил, что в части документа, посвященной вторичным пошлинам, Трамп при желании может либо исполнять закон минимально, либо вообще не использовать.