Законопроект о санкциях против России принят к удовольствию Дональда Трампа

Инициативу поддержали 203 республиканца и 58 демократов. Выступившие против объяснили свою позицию нежеланием расширять полномочия Трампа, в частности давать ему возможность решать в каждом конкретном случае, нужно ли применять прописанные в законопроекте ограничения или нет. Некоторые из них, например, демократ Дон Бейер, подчеркнули, что законопроект предусматривает недостаточно жесткие меры в отношении России. «Новые санкции в отношении России, предусмотренные этим законопроектом, были бы жесткими и всеобъемлющими, если бы они были введены в действие. Но законопроект дает Трампу право просто игнорировать их, и это то, что он, скорее всего, сделает. В последнее время его критика в адрес Украины и дружественное отношение к России усилились, и он даже призывает к экспорту российских энергоносителей, что, как предполагается, препятствует принятию этого законопроекта», – говорится на официальном сайте конгрессмена.