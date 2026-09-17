Законопроект о санкциях против России принят к удовольствию Дональда Трампа

Законопроект о санкциях против России принят к удовольствию Дональда ТрампаОн расширяет его полномочия
В ночь на 17 сентября по московскому времени палата представителей США поддержала законопроект, включающий санкции против России и возможность введения вторичных пошлин со ставкой до 100% в отношении пяти крупнейших стран – покупателей российских энергоресурсов. Документ также разрешает вводить 500%-ные пошлины на российский импорт в США и расширяет американские ограничения против Ирана.
Инициативу поддержали 203 республиканца и 58 демократов. Выступившие против объяснили свою позицию нежеланием расширять полномочия Трампа, в частности давать ему возможность решать в каждом конкретном случае, нужно ли применять прописанные в законопроекте ограничения или нет. Некоторые из них, например, демократ Дон Бейер, подчеркнули, что законопроект предусматривает недостаточно жесткие меры в отношении России. «Новые санкции в отношении России, предусмотренные этим законопроектом, были бы жесткими и всеобъемлющими, если бы они были введены в действие. Но законопроект дает Трампу право просто игнорировать их, и это то, что он, скорее всего, сделает. В последнее время его критика в адрес Украины и дружественное отношение к России усилились, и он даже призывает к экспорту российских энергоносителей, что, как предполагается, препятствует принятию этого законопроекта», – говорится на официальном сайте конгрессмена.
Если анализировать каждую отдельную статью нового законопроекта, то почти все ограничительные меры уже реализованы посредствам других действующих законов, указов президента США, определений минфина, прокламаций или иных положений, говорит партнер «Комплаенс рус» Юлия Елисеева. Она приводит в пример запреты на инвестиции в российскую экономику, на покупку суверенного долга России, на торговлю российскими бумагами на биржах США (ст. 105–107), которые были реализованы посредством действующих указов 14071, 14039, директив 1–4 к указу 14024 (подписаны при экс-президенте США Джо Байдене в 2021–2022 гг.). Кроме того, статья 112 подразумевает повышенные пошлины на импорт товаров из России. Данная мера также не является новой. 2 апреля 2026 г. президент США подписал прокламации 9704, 9705 и 10962, которые продлили повышенные пошлины на импортируемые из России алюминий, медь и сталь, которые были введены еще Байденом.
Наиболее важной для Трампа остается часть законопроекта, посвященная вторичным пошлинам. Суть этого инструмента он объяснял еще в марте 2025 г. в интервью телеканалу NBC News. «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами», – объяснял он тогда. При этом первоначальная версия документа, представленная весной того же года, подразумевала введение пошлин в 500% в отношении всех покупателей российских энергоресурсов. В новой версии, которая и была недавно одобрена палатой, максимальная ставка сократилась до 100%, и она в первую очередь может коснуться крупнейших покупателей российских энергоресурсов. При этом у Трампа сохраняется возможность решать, применять эти пошлины или нет в каждом конкретном случае.
В Китае и Индии уже выразили обеспокоенность этим законопроектом и подчеркнули готовность принять ответные меры, если американцы применят вторичные пошлины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятие законопроекта «недружественным действием», а также подчеркнул, что «введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине».
За несколько дней до голосования в палате представителей издание Politico сообщило, что Трамп настаивал на скором принятии законопроекта, так как уже 17 сентября конгрессмены возвращаются в свои штаты для участия в финальном этапе избирательной кампании перед промежуточными выборами, которые состоятся 3 ноября (переизбираются все 435 членов палаты представителей и треть сената: 35 из 100). На финальных этапах продвижения законопроекта в палате демократы пытались внести поправки, в том числе о выделении Украине $15 млрд, но эта инициатива провалилась.
Спешность, с которой администрация пыталась пробить законопроект через конгресс, объясняется еще и негативными ожиданиями в связи с промежуточными выборами, после которых демократы могут получить большинство в палате представителей. Исторически президентская партия почти всегда теряет большинство в палате представителей на промежуточных выборах.
Голосование в палате представителей показывает жесткий консенсус против России на уровне политической декларации, но несогласие о том, кто именно должен управлять санкционной политикой и какую цену США готовы заплатить за ее экстерриториальное применение, подчеркнул руководитель отдела внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов.