Как зарубежные СМИ оценили одобрение в США «санкций Грэма» против России

«Законопроект вызвал сопротивление, поскольку он также дает Трампу право вводить жесткие тарифы в размере до 100% на товары из Китая, Индии и других стран, чтобы снизить их зависимость от российской нефти и газа, а также продлевать санкции в отношении Ирана. Это самый важный закон, касающийся Украины, который был принят конгрессом с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, а его однопартийцы-республиканцы взяли под свой контроль обе палаты конгресса в январе 2025 г. И он столкнулся с серьезным противодействием с тех пор, как Грэм и десятки других сенаторов внесли его в апреле 2025 г. Только в июле 2026 г. – за несколько дней до внезапной смерти Грэма 11 июля – Трамп позволил лидерам республиканцев в конгрессе назначить голосование».