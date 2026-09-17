Как зарубежные СМИ оценили одобрение в США «санкций Грэма» против России

Как зарубежные СМИ оценили одобрение в США «санкций Грэма» против РоссииПресса обратила внимание на предоставление Трампу широких полномочий в области тарифов
Палата представителей США приняла законопроект о масштабных санкциях против России. Документ также предоставляет возможность для американского президента Дональда Трампа установить пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, в том числе для Китая и Индии. О том, как зарубежные СМИ отреагировали на принятие законопроекта, – в материале «Ведомостей».
«Закон предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России и сторон, поддерживающих конфликт на Украине. Санкции направлены против российских чиновников, олигархов, членов их семей, иностранных граждан, а также российских банков и финансовых учреждений. Законодательство позволяет президенту вводить целевые пошлины на импортные товары из стран, которые закупают подавляющее большинство российской нефти и газа и способствуют обходу российских санкций».
«Сенат принял законопроект при подавляющей поддержке обеих партий в августе после более чем года переговоров, которые возглавлял покойный сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Теперь он направляется на стол мистера Трампа.
«Этот законопроект является мощным сигналом о единстве Америки и предоставляет администрации все возможные инструменты, чтобы помочь положить конец этому конфликту. Мы гордимся тем, что отправляем его на подпись президенту», – заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после принятия законопроекта».
«Многие считали, что длительная задержка с голосованием была вызвана скептицизмом со стороны администрации Трампа, которая выступала против дополнительных санкций, а затем недавно изменила свою позицию и поддержала законопроект <...>. Однако в последний момент законопроект столкнулся с препятствиями в конгрессе: к изоляционистскому крылу Республиканской партии присоединились демократы, которые предупредили, что Трамп может использовать новые полномочия по введению пошлин против союзников. <...>
Сотрудники Демократической партии, поддерживающие законопроект, заявили, что он дает «последний шанс» усилить санкции против России до того, как Украина вступит в «долгую зиму». Россия усовершенствовала технологию использования беспилотников для нанесения ударов по украинской инфраструктуре, в то время как Киев испытывает нехватку зенитных ракет, что ставит страну в крайне тяжелое положение».
«Долгожданный законопроект даст президенту новые возможности вводить тарифы в размере до 100% для таких стран, как Китай и Индия, которые импортируют энергоносители из России, что позволит Вашингтону еще больше ограничить средства, направляемые в Москву. Эта мера также предусматривает введение санкций в отношении российских чиновников, банков и теневого флота танкеров, обеспечивающего транспортировку российских энергоносителей. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на принятии законопроекта и обратился напрямую к сенаторам незадолго до того, как они проголосовали за него в прошлом месяце».
«Конгресс обеспечил президенту Дональду Трампу последнюю победу перед промежуточными выборами – принял законопроект о масштабных санкциях против России, который, как предупреждают критики, даст ему право ввести новые масштабные пошлины, которые могут отразиться на всей экономике. <...>
Большинство законодателей от Республиканской партии поддерживают законопроект. Однако, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, в последние дни около дюжины республиканцев в частном порядке пытались убедить партийных лидеров исключить из законопроекта новые полномочия по введению тарифов, опасаясь, что это может привести к дальнейшему росту цен в преддверии промежуточных выборов».
«В среду палата представителей США приняла обширный пакет санкций, направленных против российских чиновников и ключевых отраслей российской экономики. Таким образом законодатели стремятся лишить президента Владимира Путина финансовых ресурсов, необходимых для продолжения конфликта».
«В прошлом месяце сенаторы проголосовали подавляющим большинством за законопроект и приняли его 86 голосами против 11 при активной поддержке обеих партий. Однако противники законопроекта утверждают, что он дает Трампу слишком широкие полномочия в области тарифов. <...> Грегори Микс, демократ от штата Нью-Йорк, Дон Бейер, демократ от штата Вирджиния, и Ричард Нил, демократ от штата Массачусетс, заявили в совместном заявлении на прошлой неделе, что, хотя демократы в палате представителей решительно поддерживают Украину, этот законопроект «принесет больше вреда, чем пользы». <...>
На заседании палаты представителей в среду Микс сказал: «Мы не можем предоставить президенту больше полномочий в области тарифов, которыми, как мы знаем, он будет злоупотреблять». Другие члены конгресса призвали своих коллег проголосовать за эту меру. Член палаты представителей Майкл Маккол, республиканец от штата Техас, который работал над законопроектом вместе с Грэмом, заявил, что этот законопроект заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров».
«Законопроект вызвал сопротивление, поскольку он также дает Трампу право вводить жесткие тарифы в размере до 100% на товары из Китая, Индии и других стран, чтобы снизить их зависимость от российской нефти и газа, а также продлевать санкции в отношении Ирана. Это самый важный закон, касающийся Украины, который был принят конгрессом с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, а его однопартийцы-республиканцы взяли под свой контроль обе палаты конгресса в январе 2025 г. И он столкнулся с серьезным противодействием с тех пор, как Грэм и десятки других сенаторов внесли его в апреле 2025 г. Только в июле 2026 г. – за несколько дней до внезапной смерти Грэма 11 июля – Трамп позволил лидерам республиканцев в конгрессе назначить голосование».
«Несмотря на широкую поддержку обеих партий в вопросе наказания России, 152 демократа выступили против законопроекта, утверждая, что он дает слишком много новых полномочий в области тарифов президенту, который и так неоднократно обходил конгресс стороной в вопросах торговли.
Законопроект предусматривает продление на пять лет санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана, что отражает обеспокоенность конгресса тесными военными связями между Москвой и Тегераном».
«Среди прочего закон дает Трампу право наложить санкции на пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также на пять стран, которые больше всего помогают России обходить энергетические санкции. Таким образом, закон может еще больше обострить торговые отношения с Китаем и Индией, которые закупают большие объемы российской нефти.
Во-первых, цель состоит в том, чтобы нацелиться на пятерку крупнейших покупателей российской энергии за год до вступления закона в силу. Таким образом, пошлины на импорт из этих стран в США могут достигать 100%. Сумма может быть скорректирована в зависимости от того, прилагает ли страна усилия, чтобы избавиться от российской нефти и газа. Кто входит в пятерку крупнейших импортеров, будет пересматриваться каждые 180 дней. В то же время предполагается, что будут исключения для стран, на импорт которых приходится менее 15% российского экспорта природного газа за двенадцатимесячный период. Предполагается, что будут исключения и для тех, кто предпримет меры по сокращению этих покупок».