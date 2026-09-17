Индия предупредила США о последствиях санкций против России и Ирана
Правительство Индии предупредило о последствиях принятия конгрессом США закона, предусматривающего введение санкций против России и Ирана, и собирается защитить свои интересы, следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства страны.
«Индия по-прежнему твердо привержена обеспечению энергетической безопасности для своего населения, насчитывающего 1,4 млрд человек. Она продолжит делать это за счет диверсификации источников и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», – говорится в сообщении.
Индийская сторона намерена принять соответствующие меры для защиты своих торгово-экономических интересов и продолжит тесное сотрудничество с индийскими предприятиями для того, чтобы минимизировать последствия введенных санкций.
Правительство страны также предупреждает о последствиях данного решения как для двусторонних отношений с США, так и для мировой экономики.
16 сентября палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий масштабные санкции против России. Также, согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. В список вошли Индия и Китай.
24 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы. 1 сентября он сообщил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против стран, которые продолжают торговлю с Ираном. Министр выразил убежденность, что «самые жесткие санкции в истории» обрушат правительство Исламской Республики.