Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,612+0,27%KLVZ1,79-2,72%KUZB0,026+0,39%IMOEX2 254,61-1,32%RTSI843,8-1,32%RGBI112,46-0,12%RGBITR767,95-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индия предупредила США о последствиях санкций против России и Ирана

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство Индии предупредило о последствиях принятия конгрессом США закона, предусматривающего введение санкций против России и Ирана, и собирается защитить свои интересы, следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства страны.

«Индия по-прежнему твердо привержена обеспечению энергетической безопасности для своего населения, насчитывающего 1,4 млрд человек. Она продолжит делать это за счет диверсификации источников и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», – говорится в сообщении.

Индийская сторона намерена принять соответствующие меры для защиты своих торгово-экономических интересов и продолжит тесное сотрудничество с индийскими предприятиями для того, чтобы минимизировать последствия введенных санкций.

Правительство страны также предупреждает о последствиях данного решения как для двусторонних отношений с США, так и для мировой экономики.

16 сентября палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий масштабные санкции против России. Также, согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов имеет право ввести пошлины до 100% против стран, которые покупают российскую нефть. В список вошли Индия и Китай.

24 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы. 1 сентября он сообщил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против стран, которые продолжают торговлю с Ираном. Министр выразил убежденность, что «самые жесткие санкции в истории» обрушат правительство Исламской Республики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте