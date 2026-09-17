Индия предупредила США о последствиях санкций против России и Ирана

24 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что любая страна, которая сотрудничает с Ираном, будет исключена из долларовой системы. 1 сентября он сообщил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против стран, которые продолжают торговлю с Ираном. Министр выразил убежденность, что «самые жесткие санкции в истории» обрушат правительство Исламской Республики.