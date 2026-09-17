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Конгресс США поддержал законопроект об «адских санкциях»

Роман Романов
Инна Шульгина

Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий масштабные санкции против России, а также возможность для президента ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. Об этом сообщает CNN.

За законопроект проголосовали 262 человека, против – 159. В поддержку документа высказались десятки демократов. Затем документ поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.

4 сентября Bloomberg писал, что законопроект об антироссийских санкциях, ранее одобренный сенатом США, столкнулся с растущим сопротивлением в палате представителей и может быть отложен как минимум до ноябрьских выборов в конгресс.

7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. Сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать кризис на Украине. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.

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