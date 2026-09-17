7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. Сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать кризис на Украине. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.