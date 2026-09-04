США могут отложить законопроект о санкциях против России до выборов в конгресс

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст заявил, что законопроект также оценивается с точки зрения его возможного влияния на цены на топливо. По его словам, если Индия и другие покупатели российской нефти будут вынуждены искать поставщиков в других странах, это может привести к росту цен.