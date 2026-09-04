США могут отложить законопроект о санкциях против России до выборов в конгресс
Законопроект о санкциях против России, ранее одобренный сенатом США, столкнулся с растущим сопротивлением в палате представителей и, вероятно, будет отложен как минимум до ноябрьских выборов в конгресс, пишет Bloomberg.
По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, против документа выступают ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налоговой политике, среди республиканцев также есть обеспокоенные его положениями законодатели.
Одной из причин разногласий стали опасения относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа по введению таможенных пошлин. Законопроект, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает возможность введения Трампом 100%-ных пошлин для пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также пяти крупнейших стран, помогающих России обходить энергетические санкции.
Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст заявил, что законопроект также оценивается с точки зрения его возможного влияния на цены на топливо. По его словам, если Индия и другие покупатели российской нефти будут вынуждены искать поставщиков в других странах, это может привести к росту цен.
Против законопроекта также выступила коалиция представителей бизнеса, включая Торговую палату США, Retail Industry Leaders Association и National Foreign Trade Council. Они выразили опасения, что новые тарифы могут иметь непреднамеренные последствия для потребителей и затронуть торговых партнеров и союзников США.
При этом сторонники законопроекта считают его важным сигналом поддержки Украины. Законодательная инициатива также предусматривает продление действующих санкций против Ирана.
7 августа сенат США проголосовал за ужесточение американских санкций против России. При этом сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать украинский кризис. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.