Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против РФ и Ирана

Теперь документ поступит на рассмотрение палаты представителей конгресса. Перед голосованием сенаторы отклонили поправку, которая лишала бы президента США права вводить пошлины на импорт нефти и газа из России для третьих стран. Голосование прошло перед уходом сената на пятинедельные летние каникулы.