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Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против РФ и Ирана

Ведомости

Сенат конгресса США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций против России и Ирана. Прямую трансляцию голосования вел официальный сайт верхней палаты.

Теперь документ поступит на рассмотрение палаты представителей конгресса. Перед голосованием сенаторы отклонили поправку, которая лишала бы президента США права вводить пошлины на импорт нефти и газа из России для третьих стран. Голосование прошло перед уходом сената на пятинедельные летние каникулы.

Ранее издание The National со ссылкой на источники сообщило, что Иран выступил с предложением обсудить снятие американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, иранские условия могут быть включены в возможное мирное соглашение.

6 августа Великобритания пополнила санкционный список на 13 позиций. В числе попавших под ограничения оказались Эксимбанк, «Центр-инвест», «Реалист банк», «Банк cтавр», «Телепорт банк», а также компании «Северный инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс». Кроме того, санкции затронули генерального директора ООО «Силтрон» Александра Жданова, пять нефтяных танкеров и одно судно для перевозки СПГ.

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