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СМИ: Иран хочет отмены санкций США в обмен на открытие Ормузского пролива

Ведомости

Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило эмиратское издание The National со ссылкой на источники.

По данным издания, условия Ирана могут войти в возможное мирное соглашение, разработка которого может начаться после заключения временной 60-дневной договоренности по регулированию транзита через стратегический водный путь.

Собеседники газеты сообщили, что Соединенные Штаты в рамках возможных договоренностей как минимум рассматривают снятие военно-морской блокады и ослабление ограничений на экспорт иранской нефти. При этом подробности потенциального соглашения и сроки его реализации пока не раскрываются.

6 августа агентство Fars со ссылкой на источник в МИД Ирана сообщило, что размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет зависеть от объема предоставленных услуг. По его словам, в рамках обсуждаемого Ираном и Оманом соглашения плата за проход судов через пролив не будет рассчитываться как фиксированный процент от стоимости груза. Источник опроверг сообщения о том, что стороны обсуждают тарифы в размере 3% или 7% стоимости перевозимого груза. Размер платежей будет определяться с учетом различных факторов, в том числе перечня оказываемых услуг. В их число могут войти страхование, бункеровка судов топливом, экологические сборы и другие сервисы.

5 августа официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. По его словам, в течение последних двух месяцев Тегеран и Маскат как прибрежные государства Ормузского пролива ведут переговоры по определению безопасного маршрута для коммерческого судоходства.

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