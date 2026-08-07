СМИ: Иран хочет отмены санкций США в обмен на открытие Ормузского пролива

6 августа агентство Fars со ссылкой на источник в МИД Ирана сообщило, что размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет зависеть от объема предоставленных услуг. По его словам, в рамках обсуждаемого Ираном и Оманом соглашения плата за проход судов через пролив не будет рассчитываться как фиксированный процент от стоимости груза. Источник опроверг сообщения о том, что стороны обсуждают тарифы в размере 3% или 7% стоимости перевозимого груза. Размер платежей будет определяться с учетом различных факторов, в том числе перечня оказываемых услуг. В их число могут войти страхование, бункеровка судов топливом, экологические сборы и другие сервисы.