Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив
Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова передает МИД страны в Telegram-канале.
По его словам, в течение последних двух месяцев Тегеран и Маскат как прибрежные государства Ормузского пролива ведут переговоры по определению безопасного маршрута для коммерческого судоходства. Технические, юридические, вопросы безопасности и экологические аспекты инициативы уже рассмотрены профильными ведомствами Ирана.
Багаи назвал переговоры «профессиональными» и «продвигающимися вперед». Он отметил, что стороны уже достигли взаимопонимания по географическим параметрам маршрута, а совместное заявление, отражающее основные договоренности, находится на завершающей стадии подготовки. По его словам, документ может быть опубликован, если этому не помешают третьи стороны.
При этом представитель иранского МИДа подчеркнул, что само соглашение между Ираном и Оманом не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, сохраняются угрозы, связанные с действиями США, включая морскую блокаду и другие меры, которые Тегеран считает враждебными по отношению к Ирану.
29 июля Reuters писал, что Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом. По словам источника, предложенный Оманом план «не имел шансов на успех». Об отказе Ирана стало известно после того, как источники Reuters сообщили, что страны Персидского залива поддержали оманскую инициативу. Она предполагала введение добровольных сборов за проход через водный путь, чтобы «положить конец перебоям в торговле, вызванным конфликтом».