Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив

При этом представитель иранского МИДа подчеркнул, что само соглашение между Ираном и Оманом не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, сохраняются угрозы, связанные с действиями США, включая морскую блокаду и другие меры, которые Тегеран считает враждебными по отношению к Ирану.