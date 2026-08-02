В Иране опровергли заявления о возобновлении судоходства через Ормуз
Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, пишет Fars со ссылкой на информированные источники.
О том, что глава МИД Ирана Арагчи якобы согласился на сделку по открытию Ормузского пролива, сообщил израильский портал N12. Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, должны были бы находиться в территориальных водах Ирана, а выходящие из Персидского залива через Ормузский пролив – в территориальных водах Омана.
Как подчеркнул источник Fars, близкий к иранской ядерной переговорной группе, Иран не достигал никаких договоренностей относительно открытия Ормузского пролива. Опубликованные на этот счет сообщения являются ложными. Военный источник также опроверг эти утверждения, назвав их «совершенно безосновательными».
В Тегеране заявляют, что политика страны в отношении пролива остается неизменной.
«Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым», – подчеркнул военный источник. Проход будет разрешен только по установленному маршруту в координации с ВМС КСИРа и после получения соответствующего разрешения. Любые другие маршруты будут считаться небезопасными.
Президент США Дональд Трамп заявил вечером 1 августа, что США отменяют планируемую атаку на Иран, ссылаясь на прогресс в переговорах. Трамп заявил, что предлагаемое соглашение будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».
По данным CNN со ссылкой на источники, 1 августа Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В ходе беседы принц выразил обеспокоенность возможными планами нанесения ударов по Ирану.
Газета The Wall Street Journal писала, что атака на Иран планировалась 1 и 2 августа.