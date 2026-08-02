В Иране опровергли заявления о возобновлении судоходства через Ормуз

О том, что глава МИД Ирана Арагчи якобы согласился на сделку по открытию Ормузского пролива, сообщил израильский портал N12. Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, должны были бы находиться в территориальных водах Ирана, а выходящие из Персидского залива через Ормузский пролив – в территориальных водах Омана.