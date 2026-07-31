Трамп: власти Ирана ведут себя нечестно, у них плохи дела
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран находится в тяжелом положении, а также обвинил власти страны в нечестном поведении. Такое заявление он сделал, выступая в Кэмп-Дэвиде. Трансляцию ведет телеканал CNN.
По словам американского президента, сообщения о благополучной ситуации в Иране не соответствуют действительности. «Они вели себя крайне нечестно... У них дела идут очень, очень плохо», – сказал Трамп во время выступления.
Телевизионное заседание кабинета министров началось в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Это уже 13-е заседание кабинета министров с начала второго президентского срока Трампа. Предыдущее такое мероприятие проходило 27 мая. Тогда встреча состоялась на фоне сигналов администрации Трампа о прогрессе в переговорах по потенциальному соглашению о прекращении конфликта в Иране, несмотря на сохраняющуюся напряженность между сторонами. Ожидается, что в сегодняшнем заседании примут участие все члены кабинета министров.
31 июля The Telegraph писала, что США и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. В материале указано, что эта инициатива – один из нескольких вариантов, рассматриваемых Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для усиления экономического давления на Тегаран. The Telegraph предполагает, что это потребует от государств оказать давление на соседей и региональных партнеров исламской республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.