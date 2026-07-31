Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,774+0,2%BISVP9,38+0,64%MGTS1 216+1,16%IMOEX2 220,68+0,49%RTSI876,02+0,49%RGBI115,01-0,51%RGBITR772,71-0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

The Telegraph: США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана

Ведомости

США и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. Об этом сообщает The Telegraph.

В материале указано, что эта инициатива – один из нескольких вариантов, рассматриваемых президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы усилить экономическое давление на Иран.

The Telegraph предполагает, что такой план, вероятно, потребует от США и Израиля оказать давление на соседей и региональных партнеров исламской республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.

«Что, если просто перекрыть границу? Предположим, Иран не сможет ничего ни ввезти, ни вывезти. Произойдет что угодно», – сказал в интервью The Telegraph высокопоставленный израильский чиновник.

29 июля Axios писал со ссылкой на источник, что Нетаньяху на встрече с Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран. Ужесточение экономического давления с продолжением морской блокады стало одним из трех возможных сценариев. Двумя другими были мирное соглашение и продолжение огня. Нетаньяху в разговоре с Трампом сказал, что есть разные способы продолжать усиливать давление на экономику Ирана – «как кинетическими, так и некинетическими средствами».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь