The Telegraph: США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана

29 июля Axios писал со ссылкой на источник, что Нетаньяху на встрече с Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран. Ужесточение экономического давления с продолжением морской блокады стало одним из трех возможных сценариев. Двумя другими были мирное соглашение и продолжение огня. Нетаньяху в разговоре с Трампом сказал, что есть разные способы продолжать усиливать давление на экономику Ирана – «как кинетическими, так и некинетическими средствами».