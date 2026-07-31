The Telegraph: США и Израиль рассматривают возможность сухопутной блокады Ирана
США и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. Об этом сообщает The Telegraph.
В материале указано, что эта инициатива – один из нескольких вариантов, рассматриваемых президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы усилить экономическое давление на Иран.
The Telegraph предполагает, что такой план, вероятно, потребует от США и Израиля оказать давление на соседей и региональных партнеров исламской республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.
«Что, если просто перекрыть границу? Предположим, Иран не сможет ничего ни ввезти, ни вывезти. Произойдет что угодно», – сказал в интервью The Telegraph высокопоставленный израильский чиновник.
29 июля Axios писал со ссылкой на источник, что Нетаньяху на встрече с Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран. Ужесточение экономического давления с продолжением морской блокады стало одним из трех возможных сценариев. Двумя другими были мирное соглашение и продолжение огня. Нетаньяху в разговоре с Трампом сказал, что есть разные способы продолжать усиливать давление на экономику Ирана – «как кинетическими, так и некинетическими средствами».