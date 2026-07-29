Нетаньяху и Трамп обсудили усиление экономического давления на Иран

По его словам, внутри иранского руководства заметен раскол. Она сторона очень обеспокоена экономическим коллапсом, другая, более радикальная, считает, что проблем нет, пока у них есть оружие и сторонники режима. При этом в Иране проблемы с поставками топлива, отметил собеседник Axios. Население очень недовольно, а руководство страны обеспокоено этим, что люди поднимут восстание из-за экономической ситуации, заявил израильский чиновник.