Нетаньяху и Трамп обсудили усиление экономического давления на Иран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил усиление экономического давления на Иран. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Усиление экономического давления с продолжением морской блокады стала одной из трех возможны сценариев. Двумя другими были мирное соглашение и продолжение огня.
Нетаньяху в разговоре с Трампом отметил, что сказал ему, что есть разные способы продолжать усиливать давление на экономику Ирана – «как кинетическими, так и некинетическими средствами», сообщил израильский чиновник.
По его словам, внутри иранского руководства заметен раскол. Она сторона очень обеспокоена экономическим коллапсом, другая, более радикальная, считает, что проблем нет, пока у них есть оружие и сторонники режима. При этом в Иране проблемы с поставками топлива, отметил собеседник Axios. Население очень недовольно, а руководство страны обеспокоено этим, что люди поднимут восстание из-за экономической ситуации, заявил израильский чиновник.
25 июля Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. Президент сообщал Axios, что США приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс. По его словам, если они не увенчаются успехом, то Вашингтон вернется к «очень жестким военным действиям».
В Белом доме заявили, что Трамп всегда предпочитает дипломатическое решение, но сохраняет все варианты, если Иран продолжит агрессию. Сам Трамп подчеркнул, что американские официальные лица активно ведут переговоры с Ираном, при этом не исключив усиления бомбардировок.