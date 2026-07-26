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Трамп приостановил удары по Ирану на фоне предупреждений о нехватке боеприпасов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Операции «приостановлены» по состоянию на утро 25 июля, подтвердил источник в Пентагоне. 

Кейн доложил Трампу, что военные могут добиться успеха, но предупредил о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для паузы в ударах.

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В Белом доме заявили, что Трамп всегда предпочитает дипломатическое решение, но сохраняет все варианты, если Иран продолжит агрессию. Сам Трамп подчеркнул, что американские официальные лица активно ведут переговоры с Ираном, при этом не исключив усиления бомбардировок. 

В Пентагоне заявили, что американские вооруженные силы имеют «глубокий арсенал возможностей» для защиты интересов страны. Однако источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа или внутри военного ведомства верит в эффективность дальнейшей эскалации без высадки наземных войск.

Переговоры между США и Ираном проходят при посредничестве Омана, а Тегеран ранее заявлял, что не пойдет на уступки под давлением военной силы.

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