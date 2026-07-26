Трамп приостановил удары по Ирану на фоне предупреждений о нехватке боеприпасов

В Белом доме заявили, что Трамп всегда предпочитает дипломатическое решение, но сохраняет все варианты, если Иран продолжит агрессию. Сам Трамп подчеркнул, что американские официальные лица активно ведут переговоры с Ираном, при этом не исключив усиления бомбардировок.