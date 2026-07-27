Axios: США приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс
США приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изданию Axios.
«Мы ведем очень активные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень жестким военным действиям», – сказал он.
По словам Трампа, Вашингтон дает на дипломатию «не так уж много времени». Он отметил, что «либо все пройдет быстро, либо не пройдет вовсе».
Кроме того, американский лидер заявил, что если бы не он был президентом, то у Ирана уже давно было бы ядерное оружие, а Израиль был бы уничтожен.
Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак 25 июля. CNN со ссылкой на источники писал, что в Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Кейн доложил Трампу, что военные могут добиться успеха, но предупредил о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для паузы в ударах.
В Белом доме заявили, что Трамп всегда предпочитает дипломатическое решение, но сохраняет все варианты, если Иран продолжит агрессию. Сам Трамп подчеркнул, что американские официальные лица активно ведут переговоры с Ираном, при этом не исключив усиления бомбардировок.