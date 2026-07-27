Axios: США приостановили удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс

Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак 25 июля. CNN со ссылкой на источники писал, что в Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Кейн доложил Трампу, что военные могут добиться успеха, но предупредил о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для паузы в ударах.