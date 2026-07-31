Трамп проведет первое в истории США телевизионное заседание Кабмина
Президент США Дональд Трамп проводит первое в истории страны телевизионное заседание Кабинета министров, сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.
Заседание началось в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Трансляция на телеканале CNN еще не запущена.
Это будет 13-е заседание кабинета министров с начала второго президентского срока Трампа.
Предыдущее такое мероприятие проходило 27 мая. Тогда встреча состоялась на фоне сигналов администрации Трампа о прогрессе в переговорах по потенциальному соглашению о прекращении конфликта в Иране, несмотря на сохраняющуюся напряженность между сторонами. Ожидается, что в заседании примут участие все члены кабинета министров.