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Главная / Политика /

Трамп проведет первое в истории США телевизионное заседание Кабмина

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проводит первое в истории страны телевизионное заседание Кабинета министров, сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

Заседание началось в 11:00 по местному времени (18:00 мск) в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Трансляция на телеканале CNN еще не запущена.

Это будет 13-е заседание кабинета министров с начала второго президентского срока Трампа.

Предыдущее такое мероприятие проходило 27 мая. Тогда встреча состоялась на фоне сигналов администрации Трампа о прогрессе в переговорах по потенциальному соглашению о прекращении конфликта в Иране, несмотря на сохраняющуюся напряженность между сторонами. Ожидается, что в заседании примут участие все члены кабинета министров.

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