WSJ: Трамп намерен отдать приказ об ударе по Ирану в выходные

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала напрямую комментировать сообщения о готовящемся нападении, но заявила, что «Иран продолжит платить до тех пор, пока не сядет за стол переговоров в том виде, в каком, по мнению президента Трампа, это возможно».