WSJ: Трамп намерен отдать приказ об ударе по Ирану в выходные
Президент США Дональд Трамп прикажет американским военным нанести новый удар по Ирану уже в эти выходные, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, которое ссылается на неназванных американских чиновников, удары призваны убедить Тегеран сдаться.
Текст был опубликован спустя несколько часов после того, как Трамп усомнился в целесообразности продолжения переговоров с Ираном, повторив угрозы нанести силовой ответный удар после атаки на американскую базу в Иордании.
«Мы нанесем им очень сильный удар, – заявил президент на заседании кабинета министров. – И в какой-то момент они скажут, что больше не могут терпеть».
CBS отдельно сообщил, что США рассматривают возможность нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и электростанциям, что стало бы серьезной эскалацией военной кампании. По мнению правозащитных организаций, преднамеренные бомбардировки гражданских объектов могут считаться военными преступлениями.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала напрямую комментировать сообщения о готовящемся нападении, но заявила, что «Иран продолжит платить до тех пор, пока не сядет за стол переговоров в том виде, в каком, по мнению президента Трампа, это возможно».