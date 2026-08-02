Трамп объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил вечером 1 августа, что США отменяют планируемую атаку на Иран, ссылаясь на прогресс в переговорах. Об этом он написал в Truth Social.
США, по его словам, согласились с просьбами Ирана и других стран Ближнего Востока «отложить любую атаку, если условия сделки согласованы».
Трамп заявил, что предлагаемое соглашение будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана». Он добавил, что Израиль присоединяется к Штатам в паузе в ударах.
Заявления Трампа прозвучали на фоне того, как военные США уже несколько дней не сообщают об ударах по Ирану, после того как 29 июля была запущена, как назвал Трамп, «мощная волна ударов».
Как пишет CNN со ссылкой на источники, Трамп 1 августа поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии. Мухаммед бин Салман во время звонка выразил обеспокоенность по поводу планов возможных ударов по Ирану.
CNN ранее сообщал, что США планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, ссылаясь на двух официальных лиц, знакомых с планами.