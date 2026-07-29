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Иран отверг план Омана по совместному контролю над Ормузским проливом

Ведомости

Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам источника, предложенный Оманом план «не имел шансов на успех». Об отказе Ирана стало известно после того, как источники Reuters сообщили, что страны Персидского залива поддержали оманскую инициативу. Она предполагала введение добровольных сборов за проход через водный путь, чтобы «положить конец перебоям в торговле, вызванным конфликтом».

Источник агентства также утверждает, что США и Саудовская Аравия оказывают давление на Оман, добиваясь принятия этого плана. По его словам, весь входной маршрут через Ормузский пролив и часть выходного должны находиться под контролем Ирана.

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Бизнес / Транспорт

Собеседник Reuters отметил, что Иран уважает Оман, считая его ценным соседом и посредником. Однако схема, при которой две страны будут поровну делить контроль над проливом, не отвечает интересам Тегерана, добавил он.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали 27 июля отметил, что безопасность Ормузского пролива и услуги, оказываемые там судам, будут обсуждаться с Оманом, чтобы определить, какие меры Тегеран может предпринять для компенсации этих услуг и какие сборы он может взимать.

20 июля представители береговой охраны Ирана заявили, что Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США.

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