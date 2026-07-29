Иран отверг план Омана по совместному контролю над Ормузским проливом

Посол Ирана в Москве Казем Джалали 27 июля отметил, что безопасность Ормузского пролива и услуги, оказываемые там судам, будут обсуждаться с Оманом, чтобы определить, какие меры Тегеран может предпринять для компенсации этих услуг и какие сборы он может взимать.