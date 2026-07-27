Посол Ирана подтвердил особый режим прохода Ормуза для дружественных стран

22 июля спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не позволит другим странам экспортировать нефть через регион, если сам Иран будет лишен такой возможности. По его словам, если не будет обеспечена безопасность в Иране, то регион не будет экспортировать нефть. Галибаф уточнил, что безопасность Тегерана заключается в отсутствии армии США на их территории.