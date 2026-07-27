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Посол Ирана подтвердил особый режим прохода Ормуза для дружественных стран

Ведомости

Безопасность Ормузского пролива и услуги, оказываемые там судам, будут обсуждаться с Оманом, чтобы определить, какие меры Тегеран может предпринять для компенсации этих услуг и какие сборы он может взимать. Об этом заявил журналистам посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает корреспондент «Ведомостей».

«Это является предметом переговоров, и решение по этому вопросу будет принято в будущем. Мы вновь заявляем, что для дружественных стран существует и будет существовать особый подход [к проходу их судам Ормузского пролива]», – отметил Джалали.

20 июля представители береговой охраны Ирана заявили, что Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США.

22 июля спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не позволит другим странам экспортировать нефть через регион, если сам Иран будет лишен такой возможности. По его словам, если не будет обеспечена безопасность в Иране, то регион не будет экспортировать нефть. Галибаф уточнил, что безопасность Тегерана заключается в отсутствии армии США на их территории.

По словам главы иранского парламента, власти страны неоднократно предупреждали другие государства о том, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к прежнему состоянию.

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