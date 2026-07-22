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Иран пригрозил ограничить экспорт нефти в регионе без гарантий безопасности

Ведомости

Тегеран не позволит другим странам экспортировать нефть через регион, если сам Иран будет лишен такой возможности. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф в соцсети X.

По его словам, если не будет обеспечена безопасность в Иране, то регион не будет экспортировать нефть. Галибаф уточнил, что безопасность Тегерана заключается в отсутствии армии США на их территории.

По словам главы иранского парламента, власти страны неоднократно предупреждали другие государства о том, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к прежнему состоянию.

МИД Ирана: удары США нарушают международное право

Политика / Международные новости

20 июля представители береговой охраны Ирана заявили, что Ормузский пролив не станет безопасным «ни для транзита нефтехимической продукции, ни даже для транспортировки одной капли нефти и газа», пока продолжается агрессия США. Согласно заявлению КСИР, иранские военные обстреляли баллистическими ракетами американские самолеты в иорданском аэропорту «Акаба». Отмечается также, что два нефтяных танкера ⁠взорвались ⁠и были обездвижены после попытки пройти по южному маршруту через Ормузский пролив. Иран утверждает, что военные США рекомендовали им использовать этот маршрут.

22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен отвечать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. По его словам, ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.

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