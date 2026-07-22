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Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям за атаки по судам

Ведомости

Вашингтон намерен отвечать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.

22 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право. Багаи подчеркнул, что действия США свидетельствуют о враждебности страны к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана. Дипломат добавил, что Иран отчитался перед МАГАТЭ о своей ядерной деятельности.

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Политика / Международные новости

В этот же день иранская армия атаковала склады боеприпасов и материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США в казармах Дохи на западе Кувейта. Атаки совершались в рамках 21-го этапа операции «Молния» с применением беспилотников.

21 июля на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме Трамп сказал, что США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Американский лидер добавил: «Мы нанесем удар по любому месту, где они хотя бы думают о ядерном, мы будем бить очень мощно».

20 июля Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного.

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