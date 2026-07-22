МИД Ирана: удары США нарушают международное право
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право. Об этом дипломат написал на своей официальной странице в соцсети Х.
«Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана – вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН», – написал он.
Багаи подчеркнул, что действия США свидетельствуют о враждебности страны к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана. Дипломат добавил, что Иран отчитался перед МАГАТЭ о своей ядерной деятельности.
19 июля агентство Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана заявило, что США атаковали строящуюся атомную электростанцию «Дарховин» в провинции Хузестан.
В тот же день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространенная в СМИ информация об ударах США по ядерным объектам Ирана вызывает серьезную обеспокоенность и заслуживает самого решительного осуждения. По ее словам, США совершают действия, которые противоречат нормам международного права и резолюциям Совета Безопасности ООН. Также подобные действия нарушают нормы и установки МАГАТЭ.
В свою очередь президент США Дональд Трамп 21 июля на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме заявил, что США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Американский лидер добавил: «Мы нанесем удар по любому месту, где они хотя бы думают о ядерном, мы будем бить очень мощно».