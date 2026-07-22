МИД Ирана: удары США нарушают международное право

В тот же день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространенная в СМИ информация об ударах США по ядерным объектам Ирана вызывает серьезную обеспокоенность и заслуживает самого решительного осуждения. По ее словам, США совершают действия, которые противоречат нормам международного права и резолюциям Совета Безопасности ООН. Также подобные действия нарушают нормы и установки МАГАТЭ.