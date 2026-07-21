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Трамп заявил о планах нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана

Ведомости

США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

«Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном, мы будем бить очень мощно», – заявил он.

21 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила со ссылкой на израильскую разведку о том, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. По данным собеседников издания, оборудование было перевезено туда после 12-дневной войны в июне 2025 г., когда США и Израиль нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Военная операция США и Израиля против Ирана в 2026 г. началась 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий. Но в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения в части, касающейся Ормузского пролива. После этого стороны продолжают обмен ударами.

20 июля Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. Заявление прозвучало после публикации The New York Times о том, что Пентагон не раскрыл информацию о десятках военных США, пострадавших при иранских ударах по территории Иордании.

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