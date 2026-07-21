Трамп заявил о планах нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана

21 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила со ссылкой на израильскую разведку о том, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. По данным собеседников издания, оборудование было перевезено туда после 12-дневной войны в июне 2025 г., когда США и Израиль нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана – в Натанзе, Фордо и Исфахане.