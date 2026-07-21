WSJ: Израиль считает, что Иран спрятал под горой Пикакс ядерные центрифуги

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения в части, касающейся Ормузского пролива. После этого стороны обмениваются ударами.