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WSJ: Израиль считает, что Иран спрятал под горой Пикакс ядерные центрифуги

Ведомости

Израильская разведка считает, что Иран прошлой осенью переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.

По данным источников газеты, Израиль передал соответствующую разведывательную информацию США. Как утверждают собеседники издания, центрифуги были перевезены на объект под горой Пикакс после 12-дневной войны в июне 2025 г., когда США и Израиль нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп 13 июля заявлял, что не исключает нанесения удара по объекту под горой Пикакс. Об этом он сказал в интервью журналисту Хью Хьюитту на фоне нового витка эскалации американо-иранского конфликта.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения в части, касающейся Ормузского пролива. После этого стороны обмениваются ударами.

20 июля Трамп также заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военнослужащего. Это произошло после публикации The New York Times о том, что Пентагон не раскрыл информацию о десятках военных США, пострадавших в результате иранских ударов по территории Иордании.

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