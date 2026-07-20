Трамп пригрозил Ирану многократным ответом за гибель американских солдат

Как отмечает NYT, эти потери стали итогом четвертой волны ударов. В результате трех предыдущих волн ранения получили еще десятки американских военнослужащих, также были повреждены несколько военных вертолетов США. Представитель Пентагона заявил газете, что ведомство не обязано раскрывать информацию о военнослужащих с легкими травмами, если они способны быстро вернуться к исполнению обязанностей.