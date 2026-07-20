Трамп пригрозил Ирану многократным ответом за гибель американских солдат
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Эта директива была передана военному министру Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем военным руководителям», – написал Трамп.
До этого газета The New York Times сообщала, что Пентагон скрыл информацию о десятках американских военнослужащих, пострадавших в результате иранских ударов по территории Иордании на прошлой неделе.
По данным издания, Центральное командование ВС США сообщало о гибели двух военнослужащих в результате ударов Ирана 17 июля. Еще один военный числится пропавшим без вести. Кроме того, четверо военнослужащих были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.
Как отмечает NYT, эти потери стали итогом четвертой волны ударов. В результате трех предыдущих волн ранения получили еще десятки американских военнослужащих, также были повреждены несколько военных вертолетов США. Представитель Пентагона заявил газете, что ведомство не обязано раскрывать информацию о военнослужащих с легкими травмами, если они способны быстро вернуться к исполнению обязанностей.
19 июля Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании при отражении иранской атаки «очень печальным событием». Тогда же он подчеркнул, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.