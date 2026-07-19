Трамп назвал гибель американских военных в Иордании «очень печальным событием»
В Иордании при отражении иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Президент Дональд Трамп назвал произошедшее «очень печальным событием».
«Очень печально, это очень печальное событие. Мы ненавидим, когда такое случается. Это произошло при исполнении служебного долга», – заявил Трамп в телефонном интервью NewsNation.
Он также подчеркнул, что ключевая цель США остается неизменной – «никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие». На заявление Тегерана о приостановке обязательств по временному соглашению с Вашингтоном Трамп ответил: «Мне все равно».
18 июля США нанесли новый удар по Иранук. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала», а также как ответ на атаку в Иордании . С начала конфликта потери США составили 16 военнослужащих убитыми, более 430 ранеными .
Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять.
Конфликт между США и Ираном перешел в активную фазу с конца февраля 2026 г., когда Вашингтон и Израиль начали военную кампанию против Тегерана. Основное противостояние развернулось за контроль над Ормузским проливом .
15 июля Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.