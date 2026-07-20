NYT: США скрыли десятки раненых военных в Иордании после атак Ирана
Пентагон не стал раскрывать данные о десятках военнослужащих ВС США, которые пострадали в результате иранских атак на территории Иордании в течение прошлой недели, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как пишет издание, центральное командование ВС США сообщало о смерти двух военнослужащих из-за ударов Ирана 17 июля. Отмечалось, что еще один человек числится пропавшим без вести, ранеными назвали четвертых госпитализированных и еще нескольких военных, которые получили легкие травмы.
При этом такие последствия стали результатом четвертой волны ударов, отметила газета. Предыдущие три волны привели к тому, что ранения получили еще десятки военнослужащих ВС США. NYT подчеркнула, что в результате атак были повреждены несколько американские военных вертолетов. Представитель Пентагона сообщил изданию, что командование не обязано раскрывать информацию о раненых, если их травмы являются легкими и позволяют быстро вернуться к исполнению обязанностей.
19 июля президент США Дональд Трамп назвал гибель военнослужащих США в Иордании при отражении иранской атаки очень печальным событием. «Мы ненавидим, когда такое случается. Это произошло при исполнении служебного долга», – сказал тогда американский лидер. Он также подчеркнул, что ключевая цель США остается неизменной – «никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие».