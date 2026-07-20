NYT: США скрыли десятки раненых военных в Иордании после атак Ирана

При этом такие последствия стали результатом четвертой волны ударов, отметила газета. Предыдущие три волны привели к тому, что ранения получили еще десятки военнослужащих ВС США. NYT подчеркнула, что в результате атак были повреждены несколько американские военных вертолетов. Представитель Пентагона сообщил изданию, что командование не обязано раскрывать информацию о раненых, если их травмы являются легкими и позволяют быстро вернуться к исполнению обязанностей.