Смогут ли посредники остановить войну между США и Ираном

Смогут ли посредники остановить войну между США и ИраномГеография военного противостояния на Ближнем Востоке расширяется
В ближневосточном конфликте между США и Ираном, по всей видимости, расширяется география вооруженного противостояния. Впервые с начала эскалации 7–8 июля иранские военные нанесли воздушный удар по Саудовской Аравии, Сирии и автономному Иракскому Курдистану, а также угрожают атакой ОАЭ. Кроме того, впервые с начала месяца Вашингтон подтвердил гибель двух своих военнослужащих в результате иранской атаки по американской военной базе в Иордании 17 июля. Еще один военный числится пропавшим без вести, четверо госпитализированы, сообщило вечером следующего дня американское Центральное командование (CENTCOM). Всего же с начала ближневосточного конфликта 28 февраля погибли 16 американских солдат, более 430 ранены, посчитали агентства Associated Press и Reuters. Для сравнения: только за две недели войны с 7 июля потери иранской стороны составили около 50 человек и свыше 500 раненых.
Вскоре американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что американская армия «принесла большую жертву» ради того, чтобы Иран не обзавелся ядерным оружием, и предупредил об опасности большой войны, если Исламская Республика «не будет остановлена». Он выступил за продолжение боевых действий и сравнил нынешние потери США с периодами войны во Вьетнаме и Афганистане, где погибло гораздо больше американских солдат.
В ответ на гибель своих военнослужащих американская армия провела восьмую подряд ночную военную атаку против Ирана. В результате воздушного налета ВВС США поразили военную инфраструктуру береговой разведки и противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает CENTCOM. Кроме этого, за первые три дня морской блокады иранского побережья с 14 июля американские войска перенаправили четыре коммерческих судна, вывели из строя один корабль и поднялись на борт еще одного, сообщило военное командование США.
В ответ на американскую бомбардировку подразделения КСИРа в очередной раз ударили по американским объектам в Кувейте, Катаре, Иордании и Бахрейне, а также – впервые за несколько месяцев – по Саудовской Аравии. А до этого по американскому военному объекту Эт-Танф в Сирии, а также по территории автономного региона Иракский Курдистан, в результате чего погибло восемь человек, сообщило управление безопасности автономии. Кроме того, Тегеран предупредил о возможной военной операции против ОАЭ, если Абу-Даби продолжит оказывать содействие США в регионе.
Со своей стороны МИД ОАЭ призвало Тегеран проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать серьезных последствий и не ввергнуть регион в новые волны насилия и нестабильности. В ведомстве подчеркнули, что иранские атаки по странам региона – «вопиющее нарушение международного права» и ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы.
Осудили недавние иранские атаки по странами Ближнего Востока также внешнеполитические ведомства Пакистана и Катара, которые до сих пор выступали в роли посредников в американо-иранском конфликте и оказали содействие в заключении перемирия между конфликтующими сторонами 18 июня в Исламабаде.
Власти Катара и Пакистана с первых дней ближневосточного кризиса пытаются деэскалировать ситуацию, но им пока не удается ничего добиться, а спираль насилия лишь усиливается, констатирует президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Посредники работают с обеими сторонами конфликта в закрытом формате и благодаря их усилиям 15 июля удалось освободить из иранского заключения обвиненную в шпионаже американскую гражданку Дене Карари, но эти усилия не удовлетворили американцев, а кризис только усилился, напомнил эксперт. «У посредников нет каких-либо рычагов влияния на стороны. А Тегеран и Вашингтон не поддаются на уговоры и давление со стороны. В этих условиях вооруженное противостояние может выйти из-под контроля, что действительно рискует окончательно подорвать весь переговорный процесс и похоронить исламабадский меморандум», – предупредил востоковед.
Посредники не способны усадить стороны за стол переговоров, соглашается доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. По большому счету приверженность договоренностям держится на доброй воле властей США и Ирана, говорит эксперт. По его словам, власти Катара или Пакистана могут служить лишь передатчиками сообщений и организаторами диалога или сгладить углы за счет креативных предложений. «Заключить сделку мешает неготовность конфликтующих сторон к восстановлению довоенного статус-кво. Несмотря на 40-дневную войну, военная развязка так и не наступила. Иранцев пока все устраивает. Мяч на стороне Трампа, а он пока не рискует начать полномасштабную войну», – считает политолог.
Другой потенциальный посредник – Китай – пока предпочитает скорее наблюдать за конфликтом со стороны и, по ряду подтвержденных источников, оказывает разведывательную и военную помощь Тегерану, поскольку считает важным для себя сохранение поставок иранской недорогой нефти и иных необходимых для своей экономики ресурсов, говорит Садыгзаде. А Турция, заметил эксперт, после саммита НАТО явно дрейфует в сторону Запада, рассчитывая на снятие американских санкций и возвращение в программу истребителей F-35, поэтому на данный момент она не располагает существенным посредническим потенциалом в ближневосточном конфликте.
Тем не менее США и Иран вряд ли дойдут до длительной полномасштабной войны, а нынешняя эскалация – очередной этап в рамках переговорного процесса, уверен Садыгзаде. И хотя, продолжает он, американцы наносят чувствительные удары, иранцы по-прежнему готовы производить ответные болезненные для Вашингтона контратаки. «Потенциальную операцию США по захвату островов для контроля Ормузского пролива с военной точки зрения сложно осуществить, и она будет сопряжена с большими потерями. Есть риск и у вторжения с территории соседнего Ирака. Трампу нужны какие-то результаты, поэтому чем дольше длится конфликт, тем сложнее вернуться за стол переговоров», – сказал эксперт.
Гасанов допустил подключение в ближайшее время к конфликту Израиля и возвращение ситуации к периоду конца февраля. «Трамп попытается таким образом достичь более выгодных условий потенциальной сделки к ноябрьским выборам в конгресс. Шансы невелики, но надежда на маленькую победоносную войну у него есть», – заключил эксперт.