Смогут ли посредники остановить войну между США и Ираном

В ближневосточном конфликте между США и Ираном, по всей видимости, расширяется география вооруженного противостояния. Впервые с начала эскалации 7–8 июля иранские военные нанесли воздушный удар по Саудовской Аравии, Сирии и автономному Иракскому Курдистану, а также угрожают атакой ОАЭ. Кроме того, впервые с начала месяца Вашингтон подтвердил гибель двух своих военнослужащих в результате иранской атаки по американской военной базе в Иордании 17 июля. Еще один военный числится пропавшим без вести, четверо госпитализированы, сообщило вечером следующего дня американское Центральное командование (CENTCOM). Всего же с начала ближневосточного конфликта 28 февраля погибли 16 американских солдат, более 430 ранены, посчитали агентства Associated Press и Reuters. Для сравнения: только за две недели войны с 7 июля потери иранской стороны составили около 50 человек и свыше 500 раненых.