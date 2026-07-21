WSJ: США не могут защитить 50 000 военнослужащих от иранских атак
Вашингтон не имеет возможности защитить 50 000 своих военнослужащих, которые находятся на Ближнем Востоке, от атак Ирана, сообщила газета Wall Street Journal.
«Тот факт, что трем ракетам удалось ускользнуть от американских систем ПВО, указывает на трудности в защите 50 000 военных, дислоцированных в регионе, от иранской армии, которая все еще обладает солидным числом баллистических ракет и беспилотников», – пишет издание.
По данным WSJ, Исламская Республика все еще обладает значительным арсеналом ракет ракет и беспилотников. Газета напомнила о гибели двух американских военных в результате удара Тегерана по базе США «Муваффак Салти» в Иордании.
Кроме того, издание со ссылкой на американских чиновников отметило, что атаки на территорию Иордании пришлись по панельным баракам. Как пишет газета, на военной базе найдено еще одно тело, но его личность еще не установили.
20 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. «Эта директива была передана военному министру Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем военным руководителям», – подчеркнул американский лидер.
19 июля Трамп также назвал гибель американских военнослужащих в Иордании при отражении иранской атаки «очень печальным событием». Он отметил, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.