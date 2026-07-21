Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,581-0,52%VEON-RX49,2+2,93%ARSA5,81+3,01%IMOEX2 046,36+2,28%RTSI823,14+2,28%RGBI112,08+1,48%RGBITR751,16+1,47%
Главная / Политика /

WSJ: США не могут защитить 50 000 военнослужащих от иранских атак

Ведомости

Вашингтон не имеет возможности защитить 50 000 своих военнослужащих, которые находятся на Ближнем Востоке, от атак Ирана, сообщила газета Wall Street Journal.

«Тот факт, что трем ракетам удалось ускользнуть от американских систем ПВО, указывает на трудности в защите 50 000 военных, дислоцированных в регионе, от иранской армии, которая все еще обладает солидным числом баллистических ракет и беспилотников», – пишет издание.

По данным WSJ, Исламская Республика все еще обладает значительным арсеналом ракет ракет и беспилотников. Газета напомнила о гибели двух американских военных в результате удара Тегерана по базе США «Муваффак Салти» в Иордании.

Кроме того, издание со ссылкой на американских чиновников отметило, что атаки на территорию Иордании пришлись по панельным баракам. Как пишет газета, на военной базе найдено еще одно тело, но его личность еще не установили.

20 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. «Эта директива была передана военному министру Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем военным руководителям», – подчеркнул американский лидер.

19 июля Трамп также назвал гибель американских военнослужащих в Иордании при отражении иранской атаки «очень печальным событием». Он отметил, что ключевой целью США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её