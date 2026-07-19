Иран заявил об атаке США на строящуюся АЭС «Дарховин»

18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала». Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять. В результате атак США в Иране с 6 июля погибли не менее 50 человек.