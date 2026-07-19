Иран заявил об атаке США на строящуюся АЭС «Дарховин»
США атаковали строящуюся атомную электростанцию «Дарховин» в провинции Хузестан, передает агентство Tasnim со ссылкой на Организация по атомной энергии Ирана. Несколько снарядов попали в станцию примерно в 03:39 по местному времени (03:09 мск) 19 июля.
В соцсети X Организация по атомной энергии Ирана заявила, что атака на мирный ядерный объект, находящийся под гарантиями МАГАТЭ, является вопиющим преступлением против международного права.
«Дарховин» – это символ уверенности и прогресса Ирана, и эта агрессия лишь укрепит решимость специалистов иранской ядерной отрасли продолжать путь развития», – сообщил в организации.
Строительство АЭС «Дарховин» стартовало в 2022 г., пишет Aljazeera.
18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала». Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять. В результате атак США в Иране с 6 июля погибли не менее 50 человек.