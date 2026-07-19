Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%OKEY38,580%BISVP8,4-0,12%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,66-0,21%RGBITR741,71-0,1%
Главная / Политика /

Иран заявил об атаке США на строящуюся АЭС «Дарховин»

Ведомости

США атаковали строящуюся атомную электростанцию «Дарховин» в провинции Хузестан, передает агентство Tasnim со ссылкой на Организация по атомной энергии Ирана. Несколько снарядов попали в станцию примерно в 03:39 по местному времени (03:09 мск) 19 июля.

В соцсети X Организация по атомной энергии Ирана заявила, что атака на мирный ядерный объект, находящийся под гарантиями МАГАТЭ, является вопиющим преступлением против международного права.

«Дарховин» – это символ уверенности и прогресса Ирана, и эта агрессия лишь укрепит решимость специалистов иранской ядерной отрасли продолжать путь развития», – сообщил в организации.

Строительство АЭС «Дарховин» стартовало в 2022 г., пишет Aljazeera.

18 июля США нанесли новый удар по Ирану. В заявлении командования говорится, что удары наносятся по иранским объектам «для дальнейшего ослабления военного потенциала». Иран официально объявил о приостановке выполнения своих обязательств по временному меморандуму с США, заключенному около месяца назад. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не будет их выполнять. В результате атак США в Иране с 6 июля погибли не менее 50 человек.

Читайте также:Трамп: атаки на Иран будут продолжаться, пока я не скажу «хватит»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте