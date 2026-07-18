Замглавы МИД Ирана: меморандум разорван из-за нарушений со стороны США

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что меморандум о взаимопонимании, который заключили США и Иран, должен был помочь возобновить судоходство в Ормузском проливе, но на самом деле привел к новой эскалации конфликта. Причиной разногласий, по данным издания, стала разная интерпретация п. 5 соглашения, где Иран обязуется обеспечить безопасный проход судов и провести переговоры с Оманом. Тегеран также должен устранить мины и сборы за проход, но лишь на два месяца.