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Замглавы МИД Ирана: меморандум разорван из-за нарушений со стороны США

Ведомости

Иран приостановил выполнение своих обязательств по исламабадскому меморандуму о взаимопонимании в ответ на нарушение соглашения со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает Tasnim.

Гарибабади подчеркнул, что в сложившихся условиях приоритетом для Ирана является решительная защита страны.

Замглавы МИДа отметил, что США уже получили ответ, который доказывает бесперспективность их военных действий. «Если они благоразумны, им следует выбрать другие решения», – добавил он.

Дипломат заявил также, что США «фактически растоптали все свои обязательства» по меморандуму. В ответ Иран больше не выполняет условия меморандума.

Галибаф: Иран не видит смысла в одностороннем соблюдении меморандума

Политика / Международные новости

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что меморандум о взаимопонимании, который заключили США и Иран, должен был помочь возобновить судоходство в Ормузском проливе, но на самом деле привел к новой эскалации конфликта. Причиной разногласий, по данным издания, стала разная интерпретация п. 5 соглашения, где Иран обязуется обеспечить безопасный проход судов и провести переговоры с Оманом. Тегеран также должен устранить мины и сборы за проход, но лишь на два месяца.

Как пишет газета, США видели в этом пункте возможность открыть пролив, тогда как Иран использовал его для расширительного толкования, добиваясь исключительного контроля над акваторией.

В результате атак США в Иране с 6 июля погибли не менее 50 человек.

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