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Галибаф: Иран не видит смысла в одностороннем соблюдении меморандума

Ведомости

Иран не видит смысла придерживаться пунктов меморандума с США, если они не выполняются с американской стороны, заявил спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф.

«Меморандум имеет смысл только тогда, когда его положения выполняются. В противном случае, если Иран не может извлечь выгоду из этого текста, то, исходя из принципа «око за око», у нас нет оснований его соблюдать», - написал он в Telegram-канале.

15 июля число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35. Среди погибших две женщины и подросток. Число пострадавших увеличилось до 300.

В CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран. Удары начались в 6:00 по восточному времени (14:00 мск). Согласно сообщению CENTCOM, атаки призваны «еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовали его для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе».

Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.

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