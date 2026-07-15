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США начали новую серию ударов по Ирану

Ведомости

Американские военные приступили к новой волне атак на Иран. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Удары начались в 6:00 по восточному времени (14:00 мск). Согласно сообщению CENTCOM, атаки призваны «еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовали его для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе».

15 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока ВС США не прекратят атаковать иранские территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран не будут остановлены, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.

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