КСИР назвал условие для открытия Ормузского пролива
Ормузский пролив будет закрыт, пока ВС США не прекратят атаковать иранские территории. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.
«Операция возмездия продолжается, и Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят свои злодеяния», – говорится в сообщении иранских военных.
Представители КСИР подчеркнули, что США подвергли ракетным ударам несколько прибрежных баз и объектов Ирана, чтобы «скрыть свое поражение и некомпетентность». В заявлении объясняется, что до этого американские военные атаковали базы под предлогом поражения судов, которые не соблюдают их условия, однако 14 июля ни одно судно «не осмелилось нарушить правила», из-за чего ударов не было.
15 июля ВС Ирана также сообщили, что американская военная база «Аль-Азрак» в Иордании была атакована беспилотниками. Целью ударов стали место базирования истребителей F-18, жилые помещения на авиабазе, крупный склад оборудования американских сил.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». Он отметил, что вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США. Американский лидер добавил, что Исламской Республике лучше заключить сделку, иначе у страны «никого не останется».