КСИР назвал условие для открытия Ормузского пролива

Представители КСИР подчеркнули, что США подвергли ракетным ударам несколько прибрежных баз и объектов Ирана, чтобы «скрыть свое поражение и некомпетентность». В заявлении объясняется, что до этого американские военные атаковали базы под предлогом поражения судов, которые не соблюдают их условия, однако 14 июля ни одно судно «не осмелилось нарушить правила», из-за чего ударов не было.