Иран ударил по американской базе в Иордании

14 июля американские силы провели очередную волну ударов по Ирану. Удары продолжались всю ночь 15 июля, около семи часов, и наносились по иранским «объектам ракет и беспилотных летательных аппаратов, военно-морскому потенциалу и системам береговой обороны, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам».