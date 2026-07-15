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Главная / Политика /

Иран ударил по американской базе в Иордании

Ведомости

Иранские беспилотники атаковали базу «Аль-Азрак» ВС США в Иордании. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на вооруженные силы Ирана.

Целью атаки стали место базирования истребителей F-18, жилые помещения на авиабазе, крупный склад оборудования американских сил.

14 июля американские силы провели очередную волну ударов по Ирану. Удары продолжались всю ночь 15 июля, около семи часов, и наносились по иранским «объектам ракет и беспилотных летательных аппаратов, военно-морскому потенциалу и системам береговой обороны, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам».

Очередная эскалация на Ближнем Востоке началась 8 июля, когда США нанесли удары по Ирану, заподозрив Тегеран в атаках на суда в Ормузском проливе. Иран заявил, что не нарушал меморандум, но из-за ударов Вашингтона перестанет его соблюдать.

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