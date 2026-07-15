Иран ударил по американской базе в Иордании
Иранские беспилотники атаковали базу «Аль-Азрак» ВС США в Иордании. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на вооруженные силы Ирана.
Целью атаки стали место базирования истребителей F-18, жилые помещения на авиабазе, крупный склад оборудования американских сил.
14 июля американские силы провели очередную волну ударов по Ирану. Удары продолжались всю ночь 15 июля, около семи часов, и наносились по иранским «объектам ракет и беспилотных летательных аппаратов, военно-морскому потенциалу и системам береговой обороны, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам».
Очередная эскалация на Ближнем Востоке началась 8 июля, когда США нанесли удары по Ирану, заподозрив Тегеран в атаках на суда в Ормузском проливе. Иран заявил, что не нарушал меморандум, но из-за ударов Вашингтона перестанет его соблюдать.